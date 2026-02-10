Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.

"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.