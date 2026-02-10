https://ria.ru/20260210/otpusk-2073343979.html
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета - РИА Новости, 10.02.2026
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета
Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:38:00+03:00
2026-02-10T03:38:00+03:00
2026-02-10T03:38:00+03:00
общество
лдпр
отпуск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/10/1552731078_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_481506ffd663a7f91ccd59ecae54f277.jpg
https://ria.ru/20260126/otpusk-2070234876.html
https://ria.ru/20260129/gd-2070915659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/10/1552731078_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f18756e09ed46463ed55b0ed31840351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лдпр, отпуск
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета
РИА Новости: россияне поддержали идею продлить отпуск по новой схеме расчета
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Партия ЛДПР
в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.
"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.
Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.
Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).