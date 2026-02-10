Рейтинг@Mail.ru
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета - РИА Новости, 10.02.2026
03:38 10.02.2026
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета
Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только... РИА Новости, 10.02.2026
отпуск
общество, лдпр, отпуск
Россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы его расчета

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинству работающих россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях - так он стал бы длиннее, чем сейчас, когда при его расчете учитываются не только рабочие, но и выходные дни, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Партия ЛДПР в конце января внесла на рассмотрение Думы законопроект, в котором предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха.
Отдыхающие на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году
26 января, 01:56
"Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом", - показало исследование среди 1600 респондентов - представителей экономически активного населения.
Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%). Молодежь и россияне старше 45 лет поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.
Хотят отдыхать дольше россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней
29 января, 10:02
 
