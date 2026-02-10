Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора "Алеан".