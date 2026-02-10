Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора "Алеан".
Как ранее сообщали РИА Новости в РСТ, наилучшим способом сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость тура на 10-20%.
"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - отметил туроператор.
Согласно его данным, при бронировании сейчас аналогичный отдых в Сочи обойдется от 71,4 тысячи рублей. Если в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, то в Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже - от 119,3 тысячи рублей.
В свою очередь недельный отдых в трехзвездочном отеле в Крыму, омываемом Черным и Азовским морями, начинается от 68,5 тысячи рублей.