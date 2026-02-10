Рейтинг@Mail.ru
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:04 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/otdykh-2073337570.html
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах - РИА Новости, 10.02.2026
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах
Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T02:04:00+03:00
2026-02-10T02:04:00+03:00
туризм
анапа
сочи
туапсинский район
российский союз туриндустрии (рст)
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737705540_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43f7aee790c769e83231a2c0023d39d4.jpg
https://ria.ru/20260204/vetnam-2072101945.html
https://ria.ru/20260124/otdykh-2070046104.html
анапа
сочи
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737705540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e32892b38f5f48c19f7e5bc1e21bb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, сочи, туапсинский район, российский союз туриндустрии (рст), общество, туризм
Туризм, Анапа, Сочи, Туапсинский район, Российский союз туриндустрии (РСТ), Общество, Туризм
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха на черноморских курортах

РИА Новости: цена отдыха на Черном море летом начинается от 70 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора "Алеан".
Как ранее сообщали РИА Новости в РСТ, наилучшим способом сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость тура на 10-20%.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян
4 февраля, 09:40
"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - отметил туроператор.
Согласно его данным, при бронировании сейчас аналогичный отдых в Сочи обойдется от 71,4 тысячи рублей. Если в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, то в Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже - от 119,3 тысячи рублей.
В свою очередь недельный отдых в трехзвездочном отеле в Крыму, омываемом Черным и Азовским морями, начинается от 68,5 тысячи рублей.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянам рассказали, во сколько обойдется комфортный отдых на неделю
24 января, 11:00
 
ТуризмАнапаСочиТуапсинский районРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ОбществоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала