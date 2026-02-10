Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной - РИА Новости, 10.02.2026
03:22 10.02.2026
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной - РИА Новости, 10.02.2026
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
Промывание носа, а также прием иммуномодулирующих препаратов и витаминных комплексов сейчас могут помочь снизить риски заболевания ОРВИ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, общество
Здоровье - Общество, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной

РИА Новости: Боровская посоветовала промывать нос и принимать витамины

© РИА Новости / Александр Кряжев
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Промывание носа, а также прием иммуномодулирующих препаратов и витаминных комплексов сейчас могут помочь снизить риски заболевания ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента Клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.
"Полезно использовать неспецифические профилактические средства, например, растворы для промывания носа и увлажнения слизистой. Есть масса препаратов, содержащих гипертонические растворы. Они бывают в виде спреев, в виде капель. Также есть различные приспособления для промывания носовых ходов. Кроме того, можно применять препараты для профилактического применения, которые увеличивают местную защиту, местный иммунитет, то есть противостоят адгезии вируса. В общем и целом, есть большая группа иммуномодулирующих препаратов, повышающих сопротивляемость организма", - сказала врач.
Также не стоит забывать о профилактическом приеме витаминно-минеральных комплексов. Врач добавила, что важно соблюдать меры личной гигиены, в том числе почаще мыть руки и использовать антисептики.
