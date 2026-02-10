Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Промывание носа, а также прием иммуномодулирующих препаратов и витаминных комплексов сейчас могут помочь снизить риски заболевания ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента Клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.

"Полезно использовать неспецифические профилактические средства, например, растворы для промывания носа и увлажнения слизистой. Есть масса препаратов, содержащих гипертонические растворы. Они бывают в виде спреев, в виде капель. Также есть различные приспособления для промывания носовых ходов. Кроме того, можно применять препараты для профилактического применения, которые увеличивают местную защиту, местный иммунитет, то есть противостоят адгезии вируса. В общем и целом, есть большая группа иммуномодулирующих препаратов, повышающих сопротивляемость организма", - сказала врач.