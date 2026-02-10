https://ria.ru/20260210/opasnost-2073454781.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.02.2026
На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА