Россия на сессии СПЧ ООН будет привлекать внимание к преступлениям Киева

ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости. Россия на предстоящей сессии Совета по правам человека ООН продолжит привлекать внимание к преступлениям киевского режима, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам дипломата, в СПЧ "широко распространенной стала практика навязывания западным лагерем политически ангажированных и оторванных от реальности политизированных резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах".
"Со своей стороны, продолжим методично разъяснять российские приоритеты по актуальным правозащитным вопросам. Разумеется, продолжим привлекать внимание к преступлениям киевского режима. Будем проводить линию на укрепление равноправного и взаимоуважительного сотрудничества в данной сфере на основе принципов и норм международного права. Намерены последовательно развенчивать "двойные стандарты" Запада и секретариата УВКПЧ в контексте реагирования на правозащитную ситуацию в тех или иных странах и насаждение неолиберальных правозащитных концепций, не пользующихся поддержкой большинства государств", - заявил он в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Шестьдесят первая сессия Совета ООН по правам человека откроется 23 февраля. По завершении 60-й сессии СПЧ ООН в постпредстве РФ при ООН заявляли, что игнорирование правозащитными структурами, включая УВКПЧ и СПЧ ООН, систематического нарушения Киевом прав человека - это проявление двойных стандартов и селективных подходов, а использование правозащитной тематики для политически мотивированного очернения стран подрывает работу СПЧ ООН и его авторитет.
