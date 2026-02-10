Россия на сессии СПЧ ООН будет привлекать внимание к преступлениям Киева

По словам дипломата, в СПЧ "широко распространенной стала практика навязывания западным лагерем политически ангажированных и оторванных от реальности политизированных резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах".

"Со своей стороны, продолжим методично разъяснять российские приоритеты по актуальным правозащитным вопросам. Разумеется, продолжим привлекать внимание к преступлениям киевского режима. Будем проводить линию на укрепление равноправного и взаимоуважительного сотрудничества в данной сфере на основе принципов и норм международного права. Намерены последовательно развенчивать "двойные стандарты" Запада и секретариата УВКПЧ в контексте реагирования на правозащитную ситуацию в тех или иных странах и насаждение неолиберальных правозащитных концепций, не пользующихся поддержкой большинства государств", - заявил он в интервью по случаю Дня дипломатического работника.