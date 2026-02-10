Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
03:53 10.02.2026
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары - РИА Новости, 10.02.2026
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары

AP: причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за рака

© AP Photo / Invision for the Television AcademyАктриса Кэтрин О'Хара
Актриса Кэтрин О'Хара - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Invision for the Television Academy
Актриса Кэтрин О'Хара. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", стала лёгочная эмболия, возникшая из-за рака, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы.
О'Хара скончалась в своем доме в Калифорнии, ей был 71 год.
"Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, врач-онколог актрисы сообщил, что лечил О'Хару с марта 2025 года и последний раз видел её 27 января.
О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома", а также жены обедневшего бизнесмена Мойры в сериале "Шиттс Крик". Кроме того, актриса отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".
Актриса Кэтрин О'Хара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
30 января, 21:28
 
