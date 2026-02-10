https://ria.ru/20260210/okhara-2073344847.html
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары - РИА Новости, 10.02.2026
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
Причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", стала лёгочная эмболия, возникшая из-за... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:53:00+03:00
2026-02-10T03:53:00+03:00
2026-02-10T03:53:00+03:00
калифорния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_eb82844ebf871507212c289dfd9a5cab.jpg
https://ria.ru/20260130/okhara-2071345861.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_145:0:1585:1080_1920x0_80_0_0_9671d1756eec27ed6445fae2f41123ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, в мире
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
AP: причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за рака
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", стала лёгочная эмболия, возникшая из-за рака, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на документы.
О'Хара скончалась в своем доме в Калифорнии
, ей был 71 год.
"Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, врач-онколог актрисы сообщил, что лечил О'Хару с марта 2025 года и последний раз видел её 27 января.
О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома", а также жены обедневшего бизнесмена Мойры в сериале "Шиттс Крик". Кроме того, актриса отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".