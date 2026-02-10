СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары

"Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки", - говорится в сообщении.

Как пишет агентство, врач-онколог актрисы сообщил, что лечил О'Хару с марта 2025 года и последний раз видел её 27 января.

О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома", а также жены обедневшего бизнесмена Мойры в сериале "Шиттс Крик". Кроме того, актриса отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".