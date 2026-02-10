Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/odessa-2073362631.html
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики - РИА Новости, 10.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики
Объект энергетики поврежден в Одесской области на юге Украины, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:21:00+03:00
2026-02-10T09:21:00+03:00
в мире
одесская область
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072100822_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_de6d264c40fbadc4c4c5c9dd96cf5f35.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072100822_142:108:1139:856_1920x0_80_0_0_2f66761a997399534bcd25aeb9fe3768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики

В Одесской области зафиксировали повреждение объекта энергетики, начался пожар

© Фото : ГСЧС Украины в Одесской областиПожар на предприятии в Одессе
Пожар на предприятии в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины в Одесской области
Пожар на предприятии в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одесской области на юге Украины, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар… Частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала