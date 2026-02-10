В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одесской области на юге Украины, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар… Частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов", - написал Кипер в своем Telegram-канале.