В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики - РИА Новости, 10.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении объекта энергетики
Объект энергетики поврежден в Одесской области на юге Украины, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:21:00+03:00
2026-02-10T09:21:00+03:00
2026-02-10T09:21:00+03:00
в мире
одесская область
украина
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
