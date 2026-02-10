В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Среди стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усиливается запрос на расширение диалога с Россией, но быстрых перемен ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Однако, по его словам, не стоит ожидать каких-то резких разворотов или чудес, что благодаря им все сразу начнут активно говорить с Россией, это было бы нереалистично. "Но сам запрос на расширение диалога есть, и швейцарцы, на мой взгляд, просто подстраиваются под эту тенденцию. Поэтому определенные изменения возможны. Хотя, конечно, не все зависит только от них - ОБСЕ остается консенсусной организацией", - заключил дипломат.