В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
07:44 10.02.2026
В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией
В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией
Полянский: в ОБСЕ усиливается запрос на расширение диалога с Россией

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Среди стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усиливается запрос на расширение диалога с Россией, но быстрых перемен ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
На вопрос, удастся ли Швейцарии, вступившей в председательство в ОБСЕ, удержать сбалансированную повестку, дипломат отметил, что шансы на это есть. По его словам, постепенно приходит понимание, что с Россией так или иначе нужно разговаривать. "Мы видим это и по заявлениям европейских политиков. Швейцарцам здесь не нужно никому ничего навязывать - достаточно предложить более позитивную и открытую для диалога повестку", - сказал Полянский.
Логотип ОБСЕ
Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине
04:59
Однако, по его словам, не стоит ожидать каких-то резких разворотов или чудес, что благодаря им все сразу начнут активно говорить с Россией, это было бы нереалистично. "Но сам запрос на расширение диалога есть, и швейцарцы, на мой взгляд, просто подстраиваются под эту тенденцию. Поэтому определенные изменения возможны. Хотя, конечно, не все зависит только от них - ОБСЕ остается консенсусной организацией", - заключил дипломат.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, заявил Кассис
6 февраля, 21:18
 
