В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Среди стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усиливается запрос на расширение диалога с Россией, но быстрых перемен ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
На вопрос, удастся ли Швейцарии, вступившей в председательство в ОБСЕ, удержать сбалансированную повестку, дипломат отметил, что шансы на это есть. По его словам, постепенно приходит понимание, что с Россией так или иначе нужно разговаривать. "Мы видим это и по заявлениям европейских политиков. Швейцарцам здесь не нужно никому ничего навязывать - достаточно предложить более позитивную и открытую для диалога повестку", - сказал Полянский.
Однако, по его словам, не стоит ожидать каких-то резких разворотов или чудес, что благодаря им все сразу начнут активно говорить с Россией, это было бы нереалистично. "Но сам запрос на расширение диалога есть, и швейцарцы, на мой взгляд, просто подстраиваются под эту тенденцию. Поэтому определенные изменения возможны. Хотя, конечно, не все зависит только от них - ОБСЕ остается консенсусной организацией", - заключил дипломат.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость.
