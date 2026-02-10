Рейтинг@Mail.ru
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 10.02.2026
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник
Обломки БПЛА обнаружены в поселке Знаменском Краснодара, повреждений и пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2026
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник

СОЧИ, 10 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в поселке Знаменском Краснодара, повреждений и пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В поселке Знаменском Краснодара обнаружены обломки БПЛА. На месте падения фрагментов работают специальные и экстренные службы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
