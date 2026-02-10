https://ria.ru/20260210/oblomki-2073525279.html
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.02.2026
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник
Обломки БПЛА обнаружены в поселке Знаменском Краснодара, повреждений и пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2026
В поселке Знаменском упал украинский беспилотник
В поселке Знаменском Краснодара нашли обломки БПЛА, пострадавших нет