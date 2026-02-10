Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области мужчина чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов - РИА Новости, 10.02.2026
11:23 10.02.2026
В Новосибирской области мужчина чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Мужчина без определенного места жительства чуть не устроил пожар в помещении многофункционального центра "Мои документы" в селе под Новосибирском, где он... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
новосибирск
киргизия
новосибирская область
2026
Новости
происшествия, новосибирск, киргизия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Киргизия, Новосибирская область
© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Мужчина без определенного места жительства чуть не устроил пожар в помещении многофункционального центра "Мои документы" в селе под Новосибирском, где он положил трусы в микроволновку, сообщает местное охранное агентство безопасности "Гвардия".
По данным агентства, в понедельник 9 февраля в помещении МФЦ "Мои документы" села Кубовая сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место была направлена ближайшая группа быстрого реагирования АБ "Гвардия", под охраной которого находится объект.
"Прибыв на охраняемый объект, бойцы ГБР почувствовали запах гари. Обойдя в поисках источника возгорания кабинеты, в помещении для приема пищи они обнаружили мужчину лет 50, мирно попивающего чай в окружении работниц центра", - рассказали в "Гвардии".
Прибывшим бойцам мужчина рассказал, что несколько лет назад приехал в Новосибирск на заработки из Киргизии, накануне поссорился с хозяином одной из местных ночлежек, а утром после вечернего распития алкоголя обнаружил себя на остановке общественного транспорта с мокрыми штанами. Случайный прохожий завел его в помещение МФЦ погреться.
"Оказавшись в тепле, мужчина быстро освоился, разделся догола, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и положил в микроволновку, чтобы "продезинфицировать от клещей" – так он объяснил свои действия. После чего ушёл спать в туалет. Спустя пару минут исподнее в печке загорелось и вызвало задымление, на которое отреагировала пожарная сигнализация и работники здания. Бойцы ГБР задержали нарушителя и доставили к участковому инспектору", - сообщили в охранном агентстве.
ПроисшествияНовосибирскКиргизияНовосибирская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
