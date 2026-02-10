В Новосибирской области мужчина чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов

По данным агентства, в понедельник 9 февраля в помещении МФЦ "Мои документы" села Кубовая сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место была направлена ближайшая группа быстрого реагирования АБ "Гвардия", под охраной которого находится объект.

"Прибыв на охраняемый объект, бойцы ГБР почувствовали запах гари. Обойдя в поисках источника возгорания кабинеты, в помещении для приема пищи они обнаружили мужчину лет 50, мирно попивающего чай в окружении работниц центра", - рассказали в "Гвардии".

"Оказавшись в тепле, мужчина быстро освоился, разделся догола, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и положил в микроволновку, чтобы "продезинфицировать от клещей" – так он объяснил свои действия. После чего ушёл спать в туалет. Спустя пару минут исподнее в печке загорелось и вызвало задымление, на которое отреагировала пожарная сигнализация и работники здания. Бойцы ГБР задержали нарушителя и доставили к участковому инспектору", - сообщили в охранном агентстве.