Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
Очевидица под Новороссийском рассказала, как трясло ее дом при землетрясении
КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Жительница Мысхако под Новороссийском Марина рассказала РИА Новости, что во время землетрясения трясло ее двухэтажный дом, а гудело так, словно работает стиральная машина при отжиме на высоких оборотах.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае
ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска
Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе
, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
"Мы живём в Мысхако. Люди пишут, что было два толчка, но у нас был один, очень сильный, продолжавшийся около пяти секунд. Трясло всё: дом в два этажа буквально напомнил о своём существовании - окна, стены, крыша. Стоял мощный гул, как в детстве, когда садишься на стиральную машинку во время отжима", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, обошлось без повреждений, но было "действительно жутко".
"Было слышно, как "дышит" шкаф и "разговаривают" лаги в крыше. После этого, конечно, пришло чувство страха. К счастью, ни у нас, ни у соседей повреждений нет. Мама, которая находилась в городе в многоэтажке, вообще ничего не почувствовала. По новостям - всё цело, но по ощущениям было действительно жутко", - добавила очевидица.