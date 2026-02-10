Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Жительница Мысхако под Новороссийском Марина рассказала РИА Новости, что во время землетрясения трясло ее двухэтажный дом, а гудело так, словно работает стиральная машина при отжиме на высоких оборотах.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе , по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.

"Мы живём в Мысхако. Люди пишут, что было два толчка, но у нас был один, очень сильный, продолжавшийся около пяти секунд. Трясло всё: дом в два этажа буквально напомнил о своём существовании - окна, стены, крыша. Стоял мощный гул, как в детстве, когда садишься на стиральную машинку во время отжима", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, обошлось без повреждений, но было "действительно жутко".