В Новороссийске при ночном землетрясении никто не пострадал
Разрушений и пострадавших в Новороссийске после ночного землетрясения в Краснодарском крае нет, сообщила во вторник РИА Новости представитель городской мэрии. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
происшествия, новороссийск, краснодарский край, анапа
