В Новороссийске при ночном землетрясении никто не пострадал
09:00 10.02.2026
В Новороссийске при ночном землетрясении никто не пострадал
В Новороссийске при ночном землетрясении никто не пострадал
Разрушений и пострадавших в Новороссийске после ночного землетрясения в Краснодарском крае нет, сообщила во вторник РИА Новости представитель городской мэрии. РИА Новости, 10.02.2026
В Новороссийске при ночном землетрясении никто не пострадал

В Новороссийске при землетрясении на Кубани никто не пострадал, разрушений нет

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Разрушений и пострадавших в Новороссийске после ночного землетрясения в Краснодарском крае нет, сообщила во вторник РИА Новости представитель городской мэрии.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае во вторник ночью, сообщили ранее сейсмологи.
"У нас все хорошо", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
На севере Сахалина произошло землетрясение
