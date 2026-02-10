Рейтинг@Mail.ru
03:01 10.02.2026
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
Подземные толчки зафиксированы в 30 километрах от Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко.
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подземные толчки зафиксированы в 30 километрах от Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 километров от города под землей - на глубине более 20 километров", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Он добавил, что повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли.
В Полтавской области произошло землетрясение
7 февраля, 00:12
 
