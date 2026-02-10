https://ria.ru/20260210/novorossiysk-2073340488.html
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки - РИА Новости, 10.02.2026
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
Подземные толчки зафиксированы в 30 километрах от Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:01:00+03:00
2026-02-10T03:01:00+03:00
2026-02-10T03:01:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
Недалеко от Новороссийска зафиксировали подземные толчки
В 30 километрах от Новороссийска зафиксировали подземные толчки