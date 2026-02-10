Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы начало ощущаться примерно в третьем часу ночи, в домах раскачивались шкафы и тряслись предметы, сообщают очевидцы.
"Проснулась от тряски кровати и мебели в 2.21. Подумала, что собака запрыгнула на кровать и отряхивается, такая вибрация пошла по дому. Когда шкафы закачались, поняла, что это землетрясение", - рассказала очевидица в местных новостных группах Новороссийска.
"Нам еще этого не хватало, очень сильно и страшно", - добавила другая жительница города.
По словам местных жителей, колебания ощущались вплоть до 11-го этажа и толчков было не меньше двух. Как сообщали в соцсетях жители Анапы, в окрестностях которой тоже зафиксировали землетрясение, еще немного, и "цветы бы начали падать".
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.