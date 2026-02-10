Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы начало ощущаться примерно в третьем часу ночи, в домах раскачивались шкафы и тряслись предметы, сообщают очевидцы.

"Нам еще этого не хватало, очень сильно и страшно", - добавила другая жительница города.