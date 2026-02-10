Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани - РИА Новости, 10.02.2026
09:36 10.02.2026
Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани
Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани
Землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы начало ощущаться примерно в третьем часу ночи, в домах раскачивались шкафы и тряслись предметы, сообщают... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
новороссийск
анапа
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
анапа
краснодарский край
происшествия, новороссийск, анапа, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Анапа, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани

Очевидцы рассказали о первых минутах землетрясения под Новороссийском

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы начало ощущаться примерно в третьем часу ночи, в домах раскачивались шкафы и тряслись предметы, сообщают очевидцы.
"Проснулась от тряски кровати и мебели в 2.21. Подумала, что собака запрыгнула на кровать и отряхивается, такая вибрация пошла по дому. Когда шкафы закачались, поняла, что это землетрясение", - рассказала очевидица в местных новостных группах Новороссийска.
"Нам еще этого не хватало, очень сильно и страшно", - добавила другая жительница города.
По словам местных жителей, колебания ощущались вплоть до 11-го этажа и толчков было не меньше двух. Как сообщали в соцсетях жители Анапы, в окрестностях которой тоже зафиксировали землетрясение, еще немного, и "цветы бы начали падать".
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
ПроисшествияНовороссийскАнапаКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала