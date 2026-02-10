Бывшие страны "оси" перестают бороться с неонацизмом, считают в МИД

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия, Италия и Япония, державы "оси" в годы Второй мировой, сегодня отходят от политики борьбы с неонацизмом, сообщил заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Николай Калашников.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел круглый стол, посвященный совершенствованию правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом.
Лавров обсудит с главой ОБСЕ противодействие неонацизму
5 февраля, 11:49
"В Германии, в отличие от прошлых лет, ситуация ухудшается в этой области. Но мы отмечаем и в других странах - в Японии, в Италии, которые представляли так называемые страны "оси" во время Второй мировой войны - они отходят от своей политики по противодействию неонацизму, прославлению нацистских приспешников", - заявил он.
Дипломат добавил, что проявлением этого стало голосование этих стран против представляемой Россией резолюции в Генассамблее ООН по борьбе с героизацией нацизма.