Бывшие страны "оси" перестают бороться с неонацизмом, считают в МИД

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия, Италия и Япония, державы "оси" в годы Второй мировой, сегодня отходят от политики борьбы с неонацизмом, сообщил заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Николай Калашников.