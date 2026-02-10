"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия и Китай могут лишить США и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, нарастив добычу в Каспийском море, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Россия и Китай могут лишить США и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, нарастив добычу в Каспийском море, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки", — отметил он.

По оценке Джонсона, Москва и Пекин, нарастив добычу на Каспии, могут существенно усилить влияние на мировой арене.

"Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. <…> Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. <…> И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. <…> Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью", — пояснил аналитик.