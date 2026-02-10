https://ria.ru/20260210/neft-2073343395.html
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия - РИА Новости, 10.02.2026
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия
Россия и Китай могут лишить США и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, нарастив добычу в Каспийском море, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри РИА Новости, 10.02.2026
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия
Аналитик Джонсон: Россия и Китай могут стать крупнейшими нефтяными державами
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Россия и Китай могут лишить США и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, нарастив добычу в Каспийском море, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала
.
"Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки", — отметил он.
По оценке Джонсона, Москва и Пекин, нарастив добычу на Каспии, могут существенно усилить влияние на мировой арене.
"Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. <…> Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. <…> И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. <…> Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью", — пояснил аналитик.
В связи с событиями на Украине западные страны ввели жесткие ограничения на поставки российских нефти и газа. Как отмечали в Кремле, Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто официально отказался от импорта угля, нефти и газа у нее, все равно приобретают эти ресурсы через посредников.