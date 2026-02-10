Рейтинг@Mail.ru
Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nedvizhimost-2073280840.html
Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах
Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах - РИА Новости, 10.02.2026
Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах
Столица за 10 лет реализовала на торгах примерно 96 тысяч объектов недвижимости, количество участников аукционов составило более 550 тысяч, сообщила заммэра... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:10:00+03:00
2026-02-10T09:10:00+03:00
мария багреева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_353d04f9ce2f54eb93f1c5cf5984e1fb.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e8e5f81753761a90c4bed1ec0cbd1fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва
Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах

Багреева: за 10 лет Москва реализовала на торгах 96 тысяч объектов недвижимости

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Столица за 10 лет реализовала на торгах примерно 96 тысяч объектов недвижимости, количество участников аукционов составило более 550 тысяч, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она отметила, что столица проводит торги, на которые выставлен обширный ряд имущества, пользующий спросом не только у предпринимателей, но и физлиц.
"За 10 лет город реализовал на аукционах 95,7 тысячи объектов недвижимости. Число участников столичных аукционов превысило 550 тысяч. Предпринимателей, как правило, интересуют помещения и отдельно стоящие здания, в которых можно открыть магазины, организации сферы услуг, образовательные и спортивные центры, а также другие виды бизнеса. Популярны у них и нестационарные торговые объекты, в которых размещают кафетерии, пункты продажи готовой еды и напитков, проката спортивного инвентаря", - рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.
Она добавила, что горожане покупают на аукционе квартиры, машино-места, земельные участки под строительство частных домов.
Перечень объектов, участвующих в торгах, размещен на Инвестиционном портале Москвы. Также на этой платформе можно изучить документацию. Как правило, объекты доступны всем желающим, однако некоторые, например права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестпроектов, доступны только предприятиям, у которых есть опыт соответствующей деятельности.
Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, аукционы переведены полностью в онлайн-формат. При этом покупатель может не выезжать на объект, чтобы его осмотреть. Так, в разделе инвестпортала "Торги Москвы" есть все нужные документы и снимки. Кроме того, покупатель может совершить трехмерный тур по объекту.
"Среди участников аукционов большую часть составляют физические лица. В 2025 году на торгах было реализовано почти в полтора раза больше объектов, чем 10 лет назад, а количество участников выросло втрое", – подчеркнул Пуртов.
Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее Багреева сообщала, что за прошедший год Москва реализовала на аукционах порядка 1,5 тысячи нежилых помещений, площадь коммерческой недвижимости – свыше 240 тысяч квадратных метров.
 
Мария БагрееваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала