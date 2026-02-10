Порядка 96 тысяч объектов недвижимости реализовала Москва на торгах

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Столица за 10 лет реализовала на торгах примерно 96 тысяч объектов недвижимости, количество участников аукционов составило более 550 тысяч, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она отметила, что столица проводит торги, на которые выставлен обширный ряд имущества, пользующий спросом не только у предпринимателей, но и физлиц.

"За 10 лет город реализовал на аукционах 95,7 тысячи объектов недвижимости. Число участников столичных аукционов превысило 550 тысяч. Предпринимателей, как правило, интересуют помещения и отдельно стоящие здания, в которых можно открыть магазины, организации сферы услуг, образовательные и спортивные центры, а также другие виды бизнеса. Популярны у них и нестационарные торговые объекты, в которых размещают кафетерии, пункты продажи готовой еды и напитков, проката спортивного инвентаря", - рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.

Она добавила, что горожане покупают на аукционе квартиры, машино-места, земельные участки под строительство частных домов.

Перечень объектов, участвующих в торгах, размещен на Инвестиционном портале Москвы. Также на этой платформе можно изучить документацию. Как правило, объекты доступны всем желающим, однако некоторые, например права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестпроектов, доступны только предприятиям, у которых есть опыт соответствующей деятельности.

Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, аукционы переведены полностью в онлайн-формат. При этом покупатель может не выезжать на объект, чтобы его осмотреть. Так, в разделе инвестпортала "Торги Москвы" есть все нужные документы и снимки. Кроме того, покупатель может совершить трехмерный тур по объекту.

"Среди участников аукционов большую часть составляют физические лица. В 2025 году на торгах было реализовано почти в полтора раза больше объектов, чем 10 лет назад, а количество участников выросло втрое", – подчеркнул Пуртов.

Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.