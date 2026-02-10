Рейтинг@Mail.ru
Посол высказался о перспективах российско-германских отношений - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 10.02.2026 (обновлено: 12:58 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/nechaev-2073413846.html
Посол высказался о перспективах российско-германских отношений
Посол высказался о перспективах российско-германских отношений - РИА Новости, 10.02.2026
Посол высказался о перспективах российско-германских отношений
Москва открыта к конструктивному и равноправному диалогу с Берлином, но произойдет ли это в 2026 году или нет, пока неизвестно, заявил посол России в Германии... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:15:00+03:00
2026-02-10T12:58:00+03:00
в мире
москва
берлин (город)
россия
сергей нечаев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103775/94/1037759442_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_54fe6810153c81f5e466dd4bf539de38.jpg
https://ria.ru/20260206/germaniya-2072618881.html
москва
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103775/94/1037759442_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb45415d8e10c6417c2761e0b91ad3ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, берлин (город), россия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Москва, Берлин (город), Россия, Сергей Нечаев (дипломат)
Посол высказался о перспективах российско-германских отношений

Нечаев: предпосылок для оживления отношений России и Германии пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва открыта к конструктивному и равноправному диалогу с Берлином, но произойдет ли это в 2026 году или нет, пока неизвестно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Пока предпосылок для серьезного оживления российско-германского диалога, увы, я не вижу. Это очень печально, честно говоря, потому что то, что нарабатывалось десятками лет, несколькими поколениями - сейчас все поставлено на лед... Не знаю, удастся ли нам в 2026 году сдвинуть эту глыбу льда или нет. Во всяком случае, что касается российской стороны, то мы открыты для диалога, для конструктивного, равноправного... Мы готовы к этому", - сказал Нечаев интервью телеканалу "Россия-24".
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
6 февраля, 10:02
 
В миреМоскваБерлин (город)РоссияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала