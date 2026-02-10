Ученые выявили причины осложнения, возникающего у 25 процентов беременных

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Основные факторы риска недостаточного роста плода при беременности выявили ученые Основные факторы риска недостаточного роста плода при беременности выявили ученые СибГМУ в составе научного коллектива. Новые данные позволят давать персонифицированные рекомендации матерям для рождения здорового ребенка. Результаты представлены в издании "Российский вестник акушера-гинеколога".

Недостаточный рост плода — осложнение беременности, возникающее у каждой четвертой беременной женщины. Это состояние угрожает не только здоровью новорожденного, но и определяет многие проблемы на протяжении всей его жизни, рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Ученые вуза совместно с коллегами из НИИ Медицинской генетики Томского НИМЦ и Областного перинатального центра им И. Д. Евтушенко установили, какие аспекты здоровья матери могут привести к развитию этой патологии. К ним относятся как осложнения при прошлых беременностях, так и протекание нынешней, рассказала ассистент кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ Екатерина Ижойкина.

"В ходе проведенного анализа историй беременности и родов пациенток, беременность которых была омрачена развитием недостаточного роста плода, нами выявлено, что наличие рубца на матке после кесарева сечения, рождение недоношенного ребенка или маловесного ребенка увеличивает вероятность развития недостаточного роста плода в настоящую беременность в 2-5 раз" — рассказала Ижойкина.

Ученый добавила, что если настоящая беременность протекает с такими осложнениями, как токсикоз и гестационный сахарный диабет (так называемый диабет беременных), то риск возникновения недостаточного роста плода увеличивается втрое.

"Здоровое питание с уменьшенным содержанием сахара и жиров, регулярные занятия физической активностью (ходьба, плавание), поддерживание нормального веса, отказ от курения и достаточное потребление витаминно-минеральных комплексов позволит снизить частоту и выраженность не только гестационного сахарного диабета и токсикоза, но и предотвратить развитие недостаточного роста плода", — подчеркнула исследователь.