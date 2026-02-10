Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nato-2073492514.html
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО - РИА Новости, 10.02.2026
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО
Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности, США сохранят руководство... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:42:00+03:00
2026-02-10T17:42:00+03:00
в мире
сша
марк рютте
дональд трамп
нато
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073423058.html
https://ria.ru/20260210/kanada-2073234313.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марк рютте, дональд трамп, нато, европарламент, евросоюз
В мире, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО

США передадут странам ЕС командование Объединенными командованиями сил НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности, США сохранят руководство командованиями компонентов, говорится в опубликованном на сайте НАТО заявлении.
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова
Вчера, 12:49
"Cоюзники договорились 6 февраля 2026 года о новом распределении ответственности старших офицеров в структуре командования НАТО, в рамках которого европейские союзники, включая новейших членов альянса, будут играть более заметную роль в военном руководстве НАТО", - говорится в документе.
Уточняется, что Великобритания возьмет на себя командование Объединенным командованием сил в Норфолке, а Италия - Объединенным командованием сил в Неаполе; в настоящее время оба этих командования возглавляются Соединенными Штатами. Германия и Польша будут совместно осуществлять командование Объединенным командованием сил в Брунссуме на ротационной основе.
"В результате все три Объединенных командования сил, которые осуществляют руководство на оперативном уровне в условиях кризиса и конфликта, будут возглавляться европейцами", - добавляется в заявлении.
Подчёркивается, что США возглавят все три командования компонентов театра военных действий, взяв на себя новую ответственность за Союзное морское командование и сохранив руководство Союзным сухопутным командованием и Союзным воздушным командованием.
"Эти изменения будут внедряться поэтапно в ближайшие годы в соответствии с уже существующим графиком ротации персонала. Данное соглашение является частью сдвига в сторону более справедливого распределения ответственности внутри НАТО: европейские союзники берут на себя более значимые руководящие роли в структуре командования альянса, при одновременном подтверждении приверженности США системе командования и управления НАТО, включая сохранение роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе", - заключается в документе.
Герб боевой группы НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Такое не пережить". НАТО теряет ключевого члена
Вчера, 08:00
 
В миреСШАМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала