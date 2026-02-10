Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности, США сохранят руководство командованиями компонентов, говорится в опубликованном на Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности, США сохранят руководство командованиями компонентов, говорится в опубликованном на сайте НАТО заявлении.

"Cоюзники договорились 6 февраля 2026 года о новом распределении ответственности старших офицеров в структуре командования НАТО, в рамках которого европейские союзники, включая новейших членов альянса, будут играть более заметную роль в военном руководстве НАТО", - говорится в документе.

Уточняется, что Великобритания возьмет на себя командование Объединенным командованием сил в Норфолке , а Италия - Объединенным командованием сил в Неаполе ; в настоящее время оба этих командования возглавляются Соединенными Штатами. Германия Польша будут совместно осуществлять командование Объединенным командованием сил в Брунссуме на ротационной основе.

"В результате все три Объединенных командования сил, которые осуществляют руководство на оперативном уровне в условиях кризиса и конфликта, будут возглавляться европейцами", - добавляется в заявлении.

Подчёркивается, что США возглавят все три командования компонентов театра военных действий, взяв на себя новую ответственность за Союзное морское командование и сохранив руководство Союзным сухопутным командованием и Союзным воздушным командованием.