Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами - РИА Новости, 10.02.2026
02:43 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nato-2073339624.html
Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами
Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами - РИА Новости, 10.02.2026
Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами
Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.02.2026
Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами

На учениях НАТО в Швеции более десятка солдат получили травмы из-за холода

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО
Американские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции отправлены домой из-за травм, полученных в условиях сильного холода, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией. Посол добавил, что количество проводимых шведами национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военнослужащих неуклонно растет после вступления страны в альянс.
"Напряжение растёт в ледяной Арктике... Спустя несколько дней после начала недавних учений на севере Швеции более десятка солдат были отправлены домой с травмами из-за сильного холода, от фурункулов и волдырей до изменения цвета конечностей. Один европейский солдат был госпитализирован с риском потерять часть пальцев ног", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, союзники по НАТО направляют всё больше солдат на Крайний Север, но быстро обнаруживают, что новоприбывшим военным необходимо освоить "качественно новый набор навыков, чтобы попросту выжить, не говоря уже о ведении войны".
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
