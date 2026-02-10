Президент Египта принял Нарышкина

https://ria.ru/20260210/naryshkin-2073504113.html
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, попросил передать привет президенту России... РИА Новости, 10.02.2026
египет
россия
египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, сергей нарышкин, владимир путин
