18:37 10.02.2026 (обновлено: 18:40 10.02.2026)
Президент Египта принял Нарышкина
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, попросил передать привет президенту России... РИА Новости, 10.02.2026
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, попросил передать привет президенту России Владимиру Путину, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Президент попросил передать привет российскому президенту Владимиру Путину", - сообщается в заявлении.
