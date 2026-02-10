https://ria.ru/20260210/narushenie-2073468138.html
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения операторами связи или лицами, действующими
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения операторами связи или лицами, действующими от их имени, при оформлении сим-карт для иностранцев.
Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение специальных правил оказания услуг связи для иностранных граждан, дополнив УК РФ
статьей 274.6 "Нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранному гражданину и лицу без гражданства лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание за данное преступление предлагается установить в виде лишения свободы на срок до года. Уголовная ответственность при этом будет наступать, если деяние повлекло причинение ущерба на сумму свыше пяти миллионов рублей.
Также предлагается ввести новые квалифицирующие признаки за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, в том числе совершение преступления из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.