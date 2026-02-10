Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
15:52 10.02.2026
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения операторами связи или лицами, действующими РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:52:00+03:00
2026-02-10T15:52:00+03:00
россия
госдума рф
россия
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В Госдуме одобрили наказания за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем

ГД одобрила введение наказаний за нарушения в оформлении сим-карт иностранцем

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения операторами связи или лицами, действующими от их имени, при оформлении сим-карт для иностранцев.
Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение специальных правил оказания услуг связи для иностранных граждан, дополнив УК РФ статьей 274.6 "Нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранному гражданину и лицу без гражданства лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание за данное преступление предлагается установить в виде лишения свободы на срок до года. Уголовная ответственность при этом будет наступать, если деяние повлекло причинение ущерба на сумму свыше пяти миллионов рублей.
Также предлагается ввести новые квалифицирующие признаки за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, в том числе совершение преступления из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Вчера, 15:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
