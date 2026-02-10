В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения фрагментов тела в сгоревшем автомобиле в городе Находка Приморского края, сообщает следком Приморья.
Сгоревшее авто в городе Находке обнаружили 9 февраля 2026 года. В СУСК по Приморскому краю отметили, что на водительском сиденье были найдены фрагменты тела мужчины со следами термического воздействия.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту обнаружения фрагментов трупа в сгоревшем автомобиле в городе Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении ведомства.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления. Опрашиваются свидетели и лица, которые могут обладать информацией об инциденте.