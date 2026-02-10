Рейтинг@Mail.ru
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины - РИА Новости, 10.02.2026
09:44 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nahodka-2073368275.html
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины - РИА Новости, 10.02.2026
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины
Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения фрагментов тела в сгоревшем автомобиле в городе Находка Приморского края, сообщает следком... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:44:00+03:00
2026-02-10T09:44:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20260209/podrostok-2073116657.html
находка
приморский край
россия
происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины

СК возбудил дело после обнаружения фрагментов тела в сгоревшем авто в Приморье

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения фрагментов тела в сгоревшем автомобиле в городе Находка Приморского края, сообщает следком Приморья.
Сгоревшее авто в городе Находке обнаружили 9 февраля 2026 года. В СУСК по Приморскому краю отметили, что на водительском сиденье были найдены фрагменты тела мужчины со следами термического воздействия.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту обнаружения фрагментов трупа в сгоревшем автомобиле в городе Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении ведомства.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления. Опрашиваются свидетели и лица, которые могут обладать информацией об инциденте.
ПроисшествияНаходкаПриморский крайРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
