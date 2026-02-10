В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения фрагментов тела в сгоревшем автомобиле в городе Находка Приморского края, сообщает следком Приморья.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления. Опрашиваются свидетели и лица, которые могут обладать информацией об инциденте.