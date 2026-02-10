Рейтинг@Mail.ru
10:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nadezhnost-2073260107.html
Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ
Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ
билайн, вымпелком, технологии, телевидение, интернет
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Телевидение, Интернет

Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Билайн повысил надежность услуг доступа в интернет в многоквартирных домах Москвы и Московской области, установив 4 тысячи единиц современного оборудования на сетевых узлах связи, сообщает пресс-служба компании.
Обновление инфраструктуры позволило повысить надежность и устойчивость доступа к мобильному интернету, особенно в периоды пиковых нагрузок.
Проведенные работы повысили качество сервисов домашнего интернета и цифрового ТВ для почти 100 тысяч пользователей, минимизировав зависания видео, прерывания сессий и стабилизировав скорость загрузки. Положительные изменения уже отметили клиенты в Серпухове, Ивантеевке, рабочем поселке Монино, Мытищах и Внукове.
Кроме того, команда Билайна переработала топологию сети, оптимизировав архитектуру узловых точек. Это позволило повысить устойчивость системы и обеспечить возможность подключения стабильных скоростей до 1000 мегабит в секунду еще для 25 тысяч клиентов.
Для обеспечения непрерывности сервиса проведена установка источников бесперебойного питания в 4000 домах, подключенных к сети домашнего интернета. Установка аккумуляторов на узлах связи обеспечит стабильную работу оборудования в случае отключения электричества. Улучшение почувствуют 150 тысяч пользователей.
В планах оператора провести резервирование оптоволоконных линий на крупных узлах связи сети домашнего интернета в 70 районах Москвы и городах Московской области. Реализация этого проекта значительно уменьшит влияние аварий — в случае обрыва линии пользователи не потеряют доступ к сервису.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, г.Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTUxAR8phH
 
