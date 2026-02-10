Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что руководителю подразделения НАБУ, которое занимается расследованием коррупции в сфере обороны, пытались установить просушивающее устройство.
"Буквально несколько недель назад руководитель подразделения (НАБУ - ред.), которое занимается расследованием коррупции в сфере обороны, устанавливала себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно, это мы уже понимаем, сотрудники одного из правоохранительных органов, установили туда оборудование (для прослушивания – ред.) без всякого решения суда", - приводит слова Кривоноса агентство Укринформ.
Он также заявил, что уже знает фамилии и структуры, которые за этим стоят. "Они уже знают, что мы знаем о них", - добавил Кривонос.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.