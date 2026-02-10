Рейтинг@Mail.ru
Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nabu-2073491371.html
Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку
Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку - РИА Новости, 10.02.2026
Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что руководителю подразделения НАБУ, которое занимается расследованием... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:37:00+03:00
2026-02-10T17:37:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068839071.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, тимур миндич, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Руководителю одного из подразделений НАБУ пытались установить прослушку

Кривонос: руководителю подразделения НАБУ пытались установить прослушку

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что руководителю подразделения НАБУ, которое занимается расследованием коррупции в сфере обороны, пытались установить просушивающее устройство.
"Буквально несколько недель назад руководитель подразделения (НАБУ - ред.), которое занимается расследованием коррупции в сфере обороны, устанавливала себе электрическое оборудование, и ей абсолютно незаконно, это мы уже понимаем, сотрудники одного из правоохранительных органов, установили туда оборудование (для прослушивания – ред.) без всякого решения суда", - приводит слова Кривоноса агентство Укринформ.
Он также заявил, что уже знает фамилии и структуры, которые за этим стоят. "Они уже знают, что мы знаем о них", - добавил Кривонос.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
19 января, 16:53
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоТимур МиндичСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала