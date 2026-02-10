Исследование: 51% субъектов МСП удовлетворительно оценили состояние бизнеса

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 50% предпринимателей удовлетворительно оценили финансовое положение бизнеса, следует из данных исследования "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ) за четвертый квартал 2025 года.

Исследование провели Минэкономразвития России, Сбер и фонд "Общественное мнение".

"По результатам исследования, в IV квартале 2025 года финансовое положение бизнеса в целом оставалось удовлетворительным — так его оценили 51% представителей МСП. Треть предпринимателей (33%) считают, что за последние 12 месяцев ситуация не изменилась, еще 11% отметили улучшение. При этом усилились тревожные настроения: почти в два раза — с 25% до 47% — выросла доля предпринимателей, которые испытывают обеспокоенность за состояние своего бизнеса в текущем году", - говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Исследование также показало, что у 41% субъектов МСП выручка осталась на прежнем уровне, а у 11% — выросла. Оценивая перспективы на ближайшие 3–6 месяцев, 63% предпринимателей ожидают сохранения стабильного состояния бизнеса и не планируют ни расширения, ни сокращения. При этом 45% респондентов полностью исключают для себя вероятность закрытия бизнеса.

На фоне сохраняющейся неопределенности государственная поддержка остается одним из ключевых факторов устойчивости малого и среднего бизнеса. 42% представителей МСП оценивают действующие меры поддержки как стабильные.

"В текущих условиях бизнесу особенно важна доступная и стабильная государственная поддержка. Со стороны правительства сохраняются и увеличиваются на 2026 год финансовые меры поддержки МСП в виде льготных кредитов, государственных микрофинансовых займов и привлечения поручительств региональных гарантийных организаций, зонтичных поручительств МСП, а также ряд других финансовых стимулов", - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России.

По его словам, в 2026 году объем льготной кредитной поддержки будет увеличен вдвое — до 200 миллиардов рублей, в том числе за счет расширения кредитования на оборотные цели. Кроме того, в 2026 году по-прежнему будут действовать условия социального контракта — начинающие предприниматели смогут получить до 350 тысяч рублей на запуск своего дела. Также для малого бизнеса на этот год президентом поручено ввести переходный налоговый период, который поможет адаптироваться под новые налоговые изменения.

Как отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, исследование ПРИМ — один из наиболее гибких инструментов анализа базовых показателей бизнеса и мониторинга настроения предпринимателей.

"Ежеквартальные срезы помогают оперативно понимать состояние сектора в постоянно меняющейся среде. Интервьюирование предпринимателей по насущным вопросам разного характера — от финансовой государственной поддержки до кадровых и образовательных — дает понимание реальных потребностей бизнеса", - отметила замминистра, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Она уточнила, что благодаря ПРИМ в министерстве получают свежие данные, которые позволяют корректировать вектор работы по развитию МСП.

"Результаты мониторинга показывают: предприниматели все чаще ориентируются не на быстрый рост, а на сохранение устойчивости бизнеса. В этой ситуации особенно важны доступ к финансированию, гибкие кредитные инструменты и партнерство с банками. Сбер продолжает наращивать поддержку малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что в 2025 году Сбер предоставил малому и среднему бизнесу финансирование в размере более 5,1 триллиона рублей, включая свыше 200 миллиардов рублей льготных кредитов. За четвертый квартал 2025 года кредиты получили более 50 тысяч предпринимателей на 1,6 триллиона рублей.

"Мы ожидаем, что в 2026 году спрос бизнеса на такие инструменты возрастет", - считает Попов.