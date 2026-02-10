https://ria.ru/20260210/moskva-2073522115.html
В жилом доме в Москве полностью ликвидировали пожар
Пожар в жилом доме на Пресненском Валу в Москве полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.02.2026
