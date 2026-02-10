Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса
16:09 10.02.2026
Ефимов: технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Технологию метростроения "стена в грунте" применяют при строительстве нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На площадке строительства нового комплекса НИИ скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского применяют множество уникальных решений. Для создания ограждающей конструкции внедрили технологию из метростроения – так называемую "стену в грунте". Такое решение впервые реализовали при строительстве медицинского объекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на данный момент монолитную конструкцию завершили. Это позволили укрепить стенки котлована. Кроме того, технология позволила защитить котлован от грунтовых вод.
Общая длина "стены в грунте" по периметру составила 639 метров, глубина – до 25 метров, добавляется в пресс-релизе.
Всего для устройства ограждающей конструкции котлована на строительной площадке нового корпуса медицинского учреждения изготовили 180 арматурных каркасов, вес каждого из которых- до семи тонн.
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
