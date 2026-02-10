Ефимов: технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Технологию метростроения "стена в грунте" применяют при строительстве нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На площадке строительства нового комплекса НИИ скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского применяют множество уникальных решений. Для создания ограждающей конструкции внедрили технологию из метростроения – так называемую "стену в грунте". Такое решение впервые реализовали при строительстве медицинского объекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что на данный момент монолитную конструкцию завершили. Это позволили укрепить стенки котлована. Кроме того, технология позволила защитить котлован от грунтовых вод.

Общая длина "стены в грунте" по периметру составила 639 метров, глубина – до 25 метров, добавляется в пресс-релизе.