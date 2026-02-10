Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля - РИА Новости, 10.02.2026
15:56 10.02.2026
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля - РИА Новости, 10.02.2026
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
Самая высокая температура в феврале зафиксирована в Москве во вторник, она составила минус 7,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 10.02.2026
москва
михаил леус
новый год
москва
москва, михаил леус, новый год
Москва, Михаил Леус, Новый год
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля

Температура в Москве впервые с начала февраля составила минус 7,1 градуса

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самая высокая температура в феврале зафиксирована в Москве во вторник, она составила минус 7,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня, к 15 часам, температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, поднялась до отметки в минус 7,1 градуса - это самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала февраля. Теплее последний раз было 28 января", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, вызывают более активный рост температуры, так как продолжительность дня с момента зимнего солнцестояния уже увеличилась на 2 часа 20 минут. Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра.
Москва, Михаил Леус, Новый год
 
 
