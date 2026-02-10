https://ria.ru/20260210/moskva-2073468736.html
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
Самая высокая температура в феврале зафиксирована в Москве во вторник, она составила минус 7,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
москва
михаил леус
новый год
москва
В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля
Температура в Москве впервые с начала февраля составила минус 7,1 градуса
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самая высокая температура в феврале зафиксирована в Москве во вторник, она составила минус 7,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня, к 15 часам, температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, поднялась до отметки в минус 7,1 градуса - это самая высокая температура, зафиксированная в Москве
с начала февраля. Теплее последний раз было 28 января", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, вызывают более активный рост температуры, так как продолжительность дня с момента зимнего солнцестояния уже увеличилась на 2 часа 20 минут. Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра.