В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала февраля

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самая высокая температура в феврале зафиксирована в Москве во вторник, она составила минус 7,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, вызывают более активный рост температуры, так как продолжительность дня с момента зимнего солнцестояния уже увеличилась на 2 часа 20 минут. Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра.