Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Объемы строительства производственных объектов в Москве остаются высокими. В 2025 году возвели около 40 объектов промышленно-производственного назначения общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как отмечается в сообщении, большинство промобъектов построили инвесторы - свыше 30 зданий. Их общая площадь составила 268 тысяч квадратных метров. В 2024 году в Москве построили только 20 подобных объектов как на внебюджетные средства, так и за счет городского бюджета.

Одним из построенных в 2025 году промышленных объектов в Москве, стал технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское, указывается в сообщении.