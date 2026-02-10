https://ria.ru/20260210/moskva-2073455625.html
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
В Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной...
москва
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Объемы строительства производственных объектов в Москве остаются высокими. В 2025 году возвели около 40 объектов промышленно-производственного назначения общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как отмечается в сообщении, большинство промобъектов построили инвесторы - свыше 30 зданий. Их общая площадь составила 268 тысяч квадратных метров. В 2024 году в Москве построили только 20 подобных объектов как на внебюджетные средства, так и за счет городского бюджета.
Одним из построенных в 2025 году промышленных объектов в Москве, стал технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское, указывается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что столичная промышленность смогла вернуть себе позиции одной из ведущих отраслей экономики в городе.