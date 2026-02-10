Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moskva-2073455625.html
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов - РИА Новости, 10.02.2026
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов
В Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:05:00+03:00
2026-02-10T15:05:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
https://ria.ru/20260205/efimov-2072327482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2025 году возвели около 40 промышленных объектов

Ефимов: в Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве в 2025 году построили около 40 промышленных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Объемы строительства производственных объектов в Москве остаются высокими. В 2025 году возвели около 40 объектов промышленно-производственного назначения общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как отмечается в сообщении, большинство промобъектов построили инвесторы - свыше 30 зданий. Их общая площадь составила 268 тысяч квадратных метров. В 2024 году в Москве построили только 20 подобных объектов как на внебюджетные средства, так и за счет городского бюджета.
Одним из построенных в 2025 году промышленных объектов в Москве, стал технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское, указывается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что столичная промышленность смогла вернуть себе позиции одной из ведущих отраслей экономики в городе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ефимов: на торгах выбран застройщик по КРТ промзоны "Калошино" в Гольянове
5 февраля, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала