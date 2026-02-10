Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:20 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moskva-2073437563.html
Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией
Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.02.2026
Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией
В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" в Эр-Рияде московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:20:00+03:00
2026-02-10T14:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
иннопром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073438404_0:188:2730:1724_1920x0_80_0_0_04e2f9a80c129c885747e775e4927475.jpg
https://ria.ru/20260203/liksutov-2071866497.html
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073438404_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_61232aa4076ffe217739b6f63449b312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), иннопром
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Саудовская Аравия, Москва, Эр-Рияд (город), Иннопром
Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией

Анатолий Гарбузов заявил об укреплении сотрудничества Москвы и Саудовской Аравии

© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВ рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
В рамках выставки Иннопром. Саудовская Аравия московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
В рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" в Эр-Рияде московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Он рассказал, что на стенде правительства Москвы были представлены 10 экспортно ориентированных компаний столицы в сферах промышленной автоматизации, микроэлектроники, машиностроения, медицинской промышленности, фармацевтики, энергетических технологий и образовательных решений.
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВ рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
В рамках выставки Иннопром. Саудовская Аравия московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
В рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
Министр добавил, что особый интерес со стороны региона отмечается в сферах фармацевтики и медицинской промышленности, биотехнологий, приборостроения, строительства, пищевой отрасли, энергетики, а также инфраструктуры для “умных” систем и центров обработки данных.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает торгово-экономическое и промышленное сотрудничество с дружественными странами. Выставка “Иннопром. Саудовская Аравия” является ключевой площадкой для взаимодействия с ближневосточными партнерами — как в части продвижения продукции московских производителей, так и для запуска совместных проектов и привлечения инвестиций", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что в ходе визита в Эр-Рияд состоялись переговоры с рядом ключевых государственных структур, агентств по инвестициям и представителями бизнеса Саудовской Аравии, в частности включая министерство инвестиций Королевства Саудовская Аравия (MISA) по линии инициатив Saudi Invest и Saudi Made, управление промышленных городов и технологических зон MODON, технопарк Riyadh Techno Valley при Университете короля Сауда, компанию AHQ Group, Atlas Factory, торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия, а также торгового атташе посольства Королевства Саудовская Аравия в Москве. Стороны обсудили расширение промышленной кооперации, запуск потенциальных совместных проектов и новые формы инвестиционного взаимодействия.
Компании "Юнител Инжиниринг" и "Электропривод НПЦ-21" провели переговоры с представителями министерства промышленности Саудовской Аравии и договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам локализации решений и возможных совместных проектов в сфере промышленной автоматизации и электрощитового оборудования, уточнили в пресс-службе департамента. В то же время продукция резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "Некст-Т" заинтересовала министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, которое выразило готовность содействовать локализации производства дисплеев как стратегического компонента для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики Королевства. Стороны подтвердили взаимный интерес к трансферу передовых разработок компании в области интерактивных решений и обсудили условия реализации совместных проектов в рамках национальной программы Vision 2030. Дополнительно делегация "Некст-Т" провела переговоры с ведущими инвестиционными институтами Саудовской Аравии, достигнув предварительных договоренностей о создании локального производства дисплейных решений для госсектора, образования и городской инфраструктуры.
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВ рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
В рамках выставки Иннопром. Саудовская Аравия московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
В рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития
Также в рамках выставки стенд правительства Москвы посетили представители деловых и официальных кругов Королевства Саудовская Аравия, включая членов королевской семьи. Принцу Саудовской Аравии Абдулле бин Хамаду Аль-Омари были представлены разработки московских компаний, в том числе решения ГК "Элемент" в сфере микроэлектроники и защищенных SIM-технологий, востребованных для телекоммуникационных и цифровых проектов региона.
По данным пресс-службы, отдельное внимание в рамках экспозиции было уделено презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны "Технополис Москва" — одной из ключевых площадок локализации высокотехнологичных производств столицы, которой исполнилось 20 лет. Партнерам были представлены возможности размещения предприятий на территории ОЭЗ, действующие налоговые и таможенные преференции, готовая инженерная инфраструктура и текущие высокотехнологичные проекты резидентов.
Участие Москвы в "Иннопром. Саудовская Аравия" продемонстрировало высоких интерес партнеров региона к инвестициям в Москву и высокотехнологическим решениям столичных компаний и стало важным шагом в развитии долгосрочного сотрудничества со странами Персидского залива – как в рамках экспортной повестки, так и в реализации совместных инвестиционных инициатив.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Выставка Иннопром. Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"
3 февраля, 10:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСаудовская АравияМоскваЭр-Рияд (город)Иннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала