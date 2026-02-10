Гарбузов: Москва укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией

В рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" в Эр-Рияде московские предприятия провели около 80 деловых встреч с потенциальными партнерами и профильными институтами развития, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

Он рассказал, что на стенде правительства Москвы были представлены 10 экспортно ориентированных компаний столицы в сферах промышленной автоматизации, микроэлектроники, машиностроения, медицинской промышленности, фармацевтики, энергетических технологий и образовательных решений.

Министр добавил, что особый интерес со стороны региона отмечается в сферах фармацевтики и медицинской промышленности, биотехнологий, приборостроения, строительства, пищевой отрасли, энергетики, а также инфраструктуры для “умных” систем и центров обработки данных.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает торгово-экономическое и промышленное сотрудничество с дружественными странами. Выставка “Иннопром. Саудовская Аравия” является ключевой площадкой для взаимодействия с ближневосточными партнерами — как в части продвижения продукции московских производителей, так и для запуска совместных проектов и привлечения инвестиций", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что в ходе визита в Эр-Рияд состоялись переговоры с рядом ключевых государственных структур, агентств по инвестициям и представителями бизнеса Саудовской Аравии, в частности включая министерство инвестиций Королевства Саудовская Аравия (MISA) по линии инициатив Saudi Invest и Saudi Made, управление промышленных городов и технологических зон MODON, технопарк Riyadh Techno Valley при Университете короля Сауда, компанию AHQ Group, Atlas Factory, торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия, а также торгового атташе посольства Королевства Саудовская Аравия в Москве. Стороны обсудили расширение промышленной кооперации, запуск потенциальных совместных проектов и новые формы инвестиционного взаимодействия.

Компании "Юнител Инжиниринг" и "Электропривод НПЦ-21" провели переговоры с представителями министерства промышленности Саудовской Аравии и договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам локализации решений и возможных совместных проектов в сфере промышленной автоматизации и электрощитового оборудования, уточнили в пресс-службе департамента. В то же время продукция резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "Некст-Т" заинтересовала министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, которое выразило готовность содействовать локализации производства дисплеев как стратегического компонента для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики Королевства. Стороны подтвердили взаимный интерес к трансферу передовых разработок компании в области интерактивных решений и обсудили условия реализации совместных проектов в рамках национальной программы Vision 2030. Дополнительно делегация "Некст-Т" провела переговоры с ведущими инвестиционными институтами Саудовской Аравии, достигнув предварительных договоренностей о создании локального производства дисплейных решений для госсектора, образования и городской инфраструктуры.

Также в рамках выставки стенд правительства Москвы посетили представители деловых и официальных кругов Королевства Саудовская Аравия, включая членов королевской семьи. Принцу Саудовской Аравии Абдулле бин Хамаду Аль-Омари были представлены разработки московских компаний, в том числе решения ГК "Элемент" в сфере микроэлектроники и защищенных SIM-технологий, востребованных для телекоммуникационных и цифровых проектов региона.

По данным пресс-службы, отдельное внимание в рамках экспозиции было уделено презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны "Технополис Москва" — одной из ключевых площадок локализации высокотехнологичных производств столицы, которой исполнилось 20 лет. Партнерам были представлены возможности размещения предприятий на территории ОЭЗ, действующие налоговые и таможенные преференции, готовая инженерная инфраструктура и текущие высокотехнологичные проекты резидентов.

Участие Москвы в "Иннопром. Саудовская Аравия" продемонстрировало высоких интерес партнеров региона к инвестициям в Москву и высокотехнологическим решениям столичных компаний и стало важным шагом в развитии долгосрочного сотрудничества со странами Персидского залива – как в рамках экспортной повестки, так и в реализации совместных инвестиционных инициатив.