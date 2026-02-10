В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах

В 2025 году в столице обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах обновили в Москве в 2025 году, Более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах обновили в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстановили более 20 жилых домов с лучковыми перемычками на фасадах, вернув им историческую архитектурную целостность. Среди обновленных зданий - дома на 1-й Брестской улице, в Малом Демидовском и Большом Факельном переулках", - говорится в сообщении.

По информации на портале, в 2025 году отремонтировали дом 36 на 1-й Брестской улице, для удобства жителей работы по капитальному ремонту проводили поэтапно: сначала расчистили фасадные плоскости от накопившихся загрязнений, привели в порядок штукатурный слой нижнего этажа и архитектурных элементов, а также восстановили поврежденные сегменты кирпичной кладки, места намокания обработали высокоэффективным антисептиком, затем обновили архитектурные элементы, сформированные структурой кирпичной кладки. В завершение на подготовленную фасадную поверхность нанесли свежее окрасочное покрытие, а участки, облицованные керамической плиткой, обработали гидрофобизирующим составом, фасаду вернули его исторический оттенок "светлая слоновая кость".

Как отмечается на сайте, также в Малом Демидовском переулке отремонтировали дом 3: специалисты промыли фасады, привели в порядок швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки, места намокания обработали биоцидным составом. Кроме того, отдельное внимание уделили ремонту архитектурных элементов, в частности модульонов, в порядок привели балконы с балюстрадами, сандрики, кронштейны с лепниной и порталы входов, затем фасады окрасили в исторические оттенки "красный муравей" и "кремово-белый". Подчеркивается, что в завершение обновили цоколь, отремонтировали входы и систему водостока, расчистили и привели в порядок подвал, в доме заменили систему электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также стояки центрального отопления.