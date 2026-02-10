Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moskva-2073416309.html
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах - РИА Новости, 10.02.2026
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах
Более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах обновили в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:30:00+03:00
2026-02-10T12:30:00+03:00
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416966_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_bd28f2f39e2caf6c5a558011c2c15153.jpg
https://ria.ru/20260116/moskva-2068264929.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416966_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_2e90148b781447da1734d2479427eb3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах

Более 20 домов с лучковыми перемычками обновили в Москве в 2025 году

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВ 2025 году в столице обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах
В 2025 году в столице обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В 2025 году в столице обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах обновили в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстановили более 20 жилых домов с лучковыми перемычками на фасадах, вернув им историческую архитектурную целостность. Среди обновленных зданий - дома на 1-й Брестской улице, в Малом Демидовском и Большом Факельном переулках", - говорится в сообщении.
По информации на портале, в 2025 году отремонтировали дом 36 на 1-й Брестской улице, для удобства жителей работы по капитальному ремонту проводили поэтапно: сначала расчистили фасадные плоскости от накопившихся загрязнений, привели в порядок штукатурный слой нижнего этажа и архитектурных элементов, а также восстановили поврежденные сегменты кирпичной кладки, места намокания обработали высокоэффективным антисептиком, затем обновили архитектурные элементы, сформированные структурой кирпичной кладки. В завершение на подготовленную фасадную поверхность нанесли свежее окрасочное покрытие, а участки, облицованные керамической плиткой, обработали гидрофобизирующим составом, фасаду вернули его исторический оттенок "светлая слоновая кость".
Как отмечается на сайте, также в Малом Демидовском переулке отремонтировали дом 3: специалисты промыли фасады, привели в порядок швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки, места намокания обработали биоцидным составом. Кроме того, отдельное внимание уделили ремонту архитектурных элементов, в частности модульонов, в порядок привели балконы с балюстрадами, сандрики, кронштейны с лепниной и порталы входов, затем фасады окрасили в исторические оттенки "красный муравей" и "кремово-белый". Подчеркивается, что в завершение обновили цоколь, отремонтировали входы и систему водостока, расчистили и привели в порядок подвал, в доме заменили систему электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также стояки центрального отопления.
Также привели в порядок дом 6/12 в Большом Факельном переулке, где специалисты расчистили и промыли открытые плоскости кирпичных фасадов, а места намокания обработали антигрибковым составом, отремонтировали декоративные элементы, выполненные из кирпича, - замковые камни и лучковые перемычки, фасады окрасили в исторические оттенки "светло-розовый персик" и "сигнальный белый". Кроме того, обновили входы и установили самые современные двери, оштукатурили и окрасили цоколь, заменили отливы и внешнюю систему водостока, а также отремонтировали откосы.
Отремонтированное здание с филенками в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Более 25 зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году
16 января, 11:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала