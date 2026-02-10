В Москве обновили более 800 фасадов жилых домов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в прошлом году более 800 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В прошлом году выполнили капитальный ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы провели в Центральном, Восточном и Северном административных округах", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.
"Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - добавил Бирюков.
