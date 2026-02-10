В Москве обновили более 800 фасадов жилых домов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в прошлом году более 800 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В прошлом году выполнили капитальный ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы провели в Центральном, Восточном и Северном административных округах", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.

"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.