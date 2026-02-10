https://ria.ru/20260210/moskva-2073401598.html
На юго-западе Москвы загорелось здание детского сада
На юго-западе Москвы загорелось здание детского сада
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемое двухэтажное здание детского сада загорелось на юго-западе Москвы, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, на улице Болотниковская произошло возгорание на двух этажах неэксплуатируемого детского сада", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар локализован, площадь возгорания устанавливается.