Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении второй Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников.

Среди предложений — дополнительные меры по пресечению помощи мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков могут ввести обязанность применять средства защиты мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода, а также выявлять случаи его влияния на программное обеспечение.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко , всего законопроект включает около 20 предложений, среди которых:

— возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров;

— маркировка операторами связи международных звонков;

— местонахождение виртуальных телефонных станций: они могут располагаться только на территории России и использовать Единую систему идентификации и аутентификации абонентов;

— обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод" ;

— использование РКН информационной системы данных о страновой принадлежности IP-адресов;

— ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека;

— введение детских сим-карт;

— внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи;

— восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе с помощью биометрии, приложения или сайта банка, усиленной квалифицированной электронной подписи, платформы MAX, а также при личном обращении в МФЦ;

— возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги";

— ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека;

— запрет для операторов перевода средств предоставлять более пяти платежных карт одному физическому лицу.

Эти меры должны способствовать более эффективной борьбе с киберпреступлениями, прежде всего связанными с хищением денежных средств, в том числе у граждан из наиболее социально уязвимых групп населения.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.