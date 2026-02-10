Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
15:27 10.02.2026 (обновлено: 17:06 10.02.2026)
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников. РИА Новости, 10.02.2026
госдума рф
общество
мошенничество
россия
происшествия
технологии
россия
Новости
госдума рф, общество, мошенничество, россия, происшествия, технологии
Госдума РФ, Общество, Мошенничество, Россия, Происшествия, Технологии
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников

Госдума приняла в I чтении второй пакет мер по защите россиян от мошенников

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников.
Среди предложений — дополнительные меры по пресечению помощи мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков могут ввести обязанность применять средства защиты мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода, а также выявлять случаи его влияния на программное обеспечение.
Хакеры распространяют вирус под видом приложений российских банков
Вчера, 01:16
Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, всего законопроект включает около 20 предложений, среди которых:
— возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров;
— маркировка операторами связи международных звонков;
— местонахождение виртуальных телефонных станций: они могут располагаться только на территории России и использовать Единую систему идентификации и аутентификации абонентов;
— обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод";
— использование РКН информационной системы данных о страновой принадлежности IP-адресов;
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
9 февраля, 08:19
— ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека;
— введение детских сим-карт;
— внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи;
— восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе с помощью биометрии, приложения или сайта банка, усиленной квалифицированной электронной подписи, платформы MAX, а также при личном обращении в МФЦ;
— возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги";
— ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека;
— запрет для операторов перевода средств предоставлять более пяти платежных карт одному физическому лицу.
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
9 февраля, 03:11
Эти меры должны способствовать более эффективной борьбе с киберпреступлениями, прежде всего связанными с хищением денежных средств, в том числе у граждан из наиболее социально уязвимых групп населения.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в прошлом году в России удалось переломить негативную тенденцию: киберпреступлений стало на 11,8 процента меньше, чем в 2024-м. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6 процента, дистанционных мошенничеств — на девять процентов, преступлений в сфере компьютерной информации — на 42,2 процента.
В России создадут единый реестр банковских карт
9 февраля, 15:28
 
Госдума РФОбществоМошенничествоРоссияПроисшествияТехнологии
 
 
