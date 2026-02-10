Мошенники придумали новую схему с "долгами родственников"

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банка крадут деньги у россиян, убеждая, что у их родственников долги, выяснило РИА Новости.

Так, мошенники под видом сотрудников банка звонят россиянам, сообщают, что у их родственника есть задолженность и просят "помочь" ему ее погасить. При этом, злоумышленники называют верные персональные данные, а также знают родственные связи.

Если жертва отказывается, то аферисты начинают манипулировать фразой "родственники должны помогать" и уговаривают перевести деньги по ссылке, которую они отправят.