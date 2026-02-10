Рейтинг@Mail.ru
02:06 10.02.2026
Мошенники придумали новую схему с "долгами родственников"
Мошенники придумали новую схему с "долгами родственников"
общество
мошенники
мошенничество
россия
общество, мошенники, мошенничество, россия
Общество, мошенники, Мошенничество, Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банка крадут деньги у россиян, убеждая, что у их родственников долги, выяснило РИА Новости.
Так, мошенники под видом сотрудников банка звонят россиянам, сообщают, что у их родственника есть задолженность и просят "помочь" ему ее погасить. При этом, злоумышленники называют верные персональные данные, а также знают родственные связи.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
Вчера, 03:11
Если жертва отказывается, то аферисты начинают манипулировать фразой "родственники должны помогать" и уговаривают перевести деньги по ссылке, которую они отправят.
Если же и эти уговоры не работают, то злоумышленники начинают угрожать передать данные родственника в "следующую инстанцию" и вызовом в суд.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
