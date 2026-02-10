В Мордовии обрушился пешеходный мост

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Пешеходный мост над рекой Инсаркой обрушился в городе Инсар в Мордовии, сообщила во вторник районная администрация.

"Девятого февраля пешеходный мост через реку Инсарка (между улицами Совхозная и Заречная ) стал непригоден для использования из-за обрушения", - сообщается на странице администрации Инсарского муниципального района в соцсети "ВКонтакте".

Администрация не называет причину обрушения, но на опубликованном фото обрушившегося моста видны огромные сугробы – Мордовию две недели заваливало снегом.

Власти порекомендовали жителям, желающим попасть на улицу Заречную, использовать пешеходный мост на улице Ленинградской.

Администрация района также сообщила, что в настоящее время ведется подготовка необходимой документации для включения нового моста в программу капитального строительства.