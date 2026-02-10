https://ria.ru/20260210/mordovija-2073497871.html
В Мордовии обрушился пешеходный мост
В Мордовии обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 10.02.2026
В Мордовии обрушился пешеходный мост
10.02.2026
2026-02-10T18:00:00+03:00
2026-02-10T18:00:00+03:00
2026-02-10T18:02:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Пешеходный мост над рекой Инсаркой обрушился в городе Инсар в Мордовии, сообщила во вторник районная администрация.
"Девятого февраля пешеходный мост через реку Инсарка (между улицами Совхозная и Заречная
) стал непригоден для использования из-за обрушения", - сообщается на странице администрации Инсарского муниципального района в соцсети "ВКонтакте".
Администрация не называет причину обрушения, но на опубликованном фото обрушившегося моста видны огромные сугробы – Мордовию две недели заваливало снегом.
Власти порекомендовали жителям, желающим попасть на улицу Заречную, использовать пешеходный мост на улице Ленинградской.
Администрация района также сообщила, что в настоящее время ведется подготовка необходимой документации для включения нового моста в программу капитального строительства.
Инсар основан в 1647 году на слиянии рек Исса и Инсарка, сейчас население города составляет 7,5 тысячи человек.