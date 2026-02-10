Рейтинг@Mail.ru
Председатель парламента Монголии подчеркнул важность партнерства с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
18:19 10.02.2026
Председатель парламента Монголии подчеркнул важность партнерства с Россией
Председатель парламента Монголии подчеркнул важность партнерства с Россией
монголия, россия, дмитрий медведев, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Дмитрий Медведев, Ухнаагийн Хурэлсух
Председатель парламента Монголии подчеркнул важность партнерства с Россией

Учрал назвал Россию вечным соседом и стратегическим партнером Монголии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская Федерация – вечный сосед и стратегический партнер для Монголии, заявил находящийся в стране с визитом председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын Учрал.
"Как председатель Великого Государственного Хурала Монголии рад, что свой первый официальный визит начинаю с посещения нашего вечного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера - Российской Федерации", - сказал он на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
Ням-Осорын Учрал также передал приветствие от президента республики Ухнаагийна Хурэлсуха.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Медведев оценил взаимодействие с Монголией
МонголияРоссияДмитрий МедведевУхнаагийн Хурэлсух
 
 
