Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал молодежь кадровым потенциалом России.

"Если мы говорим именно о кадровом потенциале, то это прежде всего молодежь", - сказал Котяков в интервью изданию " Эксперт ".

По его словам, занятость в наиболее производительных возрастных группах (30-39 и 40-49 лет) превышает 90%, и потенциал этих категорий практически исчерпан.

Он отметил, что за последние три года в экономику вовлечено больше 2 миллионов человек.

По словам Котякова, учитывая демографические изменения, численность групп 30-39 лет и 40-49 лет в экономике будет снижаться.