Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом
09:28 10.02.2026 (обновлено: 09:29 10.02.2026)
Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал молодежь кадровым потенциалом России. РИА Новости, 10.02.2026
2026
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал молодежь кадровым потенциалом России.
"Если мы говорим именно о кадровом потенциале, то это прежде всего молодежь", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт".
По его словам, занятость в наиболее производительных возрастных группах (30-39 и 40-49 лет) превышает 90%, и потенциал этих категорий практически исчерпан.
Он отметил, что за последние три года в экономику вовлечено больше 2 миллионов человек.
По словам Котякова, учитывая демографические изменения, численность групп 30-39 лет и 40-49 лет в экономике будет снижаться.
"Поэтому сегодняшнее окно возможностей для рынка труда - это молодые ребята в возрасте 18-27 лет", - заключил министр.
