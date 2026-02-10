https://ria.ru/20260210/molodezh-2073364151.html
Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом
Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом - РИА Новости, 10.02.2026
Глава Минтруда назвал молодежь кадровым потенциалом
10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал молодежь кадровым потенциалом России.
"Если мы говорим именно о кадровом потенциале, то это прежде всего молодежь", - сказал Котяков
в интервью изданию "Эксперт
".
По его словам, занятость в наиболее производительных возрастных группах (30-39 и 40-49 лет) превышает 90%, и потенциал этих категорий практически исчерпан.
Он отметил, что за последние три года в экономику вовлечено больше 2 миллионов человек.
По словам Котякова, учитывая демографические изменения, численность групп 30-39 лет и 40-49 лет в экономике будет снижаться.
"Поэтому сегодняшнее окно возможностей для рынка труда - это молодые ребята в возрасте 18-27 лет", - заключил министр.