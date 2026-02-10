Рейтинг@Mail.ru
Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский - РИА Новости, 10.02.2026
18:36 10.02.2026
Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский
Молдавские политики боятся жителей Приднестровья и называют их чужими, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:36:00+03:00
2026-02-10T18:36:00+03:00
в мире, молдавия, вадим красносельский, игорь гросу, майя санду, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Игорь Гросу, Майя Санду, Приднестровская Молдавская Республика
Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский

© РИА Новости / Артем Кулекин
Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Молдавские политики боятся жителей Приднестровья и называют их чужими, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Возьмем выборы последние в Молдове – и президента, и в парламент. Особенно в парламент. Что мы наблюдали? За неделю до выборов все мосты перекрыты якобы на ремонт, то есть логистика перекрыта. В день выборов они все "минируются", якобы минируются, естественно. Также "минируются" избирательные участки, якобы минируются. Избирательные участки закрываются за 3, 5, 6 часов до окончания выборов", - сказал Красносельский в ходе итоговой коллегии министерства иностранных дел ПМР.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД ПМР обвинил Молдавию в двойных стандартах в отношениях с Приднестровьем
Вчера, 18:30
Лидер Приднестровья напомнил, что во время выборов в парламент Молдавии 28 сентября на ряде избирательных участков для жителей Приднестровья пропадали бюллетени. По его словам, приднестровское население просто не допускалось к урнам для голосования.
"Народ приднестровский, который имеет молдавское гражданство. То есть какой мы здесь вывод можем сделать? Категорическая боязнь Молдовы участия приднестровцев в электоральных процессах данного государства", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на недавнее заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что приднестровцы ничего общего не имеют с Молдавией.
"И вот сейчас уже спикер парламента Гросу заявляет о том, что приднестровцы – чужие Молдове, приднестровцы – чужой народ. Ну, наверное, где-то он и прав. Мы реально чужие. Оценивая вышеизложенное, почему мы чужие: потому что у нас разные герои, разные ценности и разные истории. Так получается. Не говоря уже о языках, традициях и национальной принадлежности", - подытожил Красносельский.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов в парламент 28 сентября 2025 года оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Игнатьев раскритиковал заявления Кишинева о территориальной целостности
4 февраля, 22:43
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийИгорь ГросуМайя СандуПриднестровская Молдавская Республика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
