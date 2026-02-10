Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский

Лидер Приднестровья напомнил, что во время выборов в парламент Молдавии 28 сентября на ряде избирательных участков для жителей Приднестровья пропадали бюллетени. По его словам, приднестровское население просто не допускалось к урнам для голосования.

"Народ приднестровский, который имеет молдавское гражданство. То есть какой мы здесь вывод можем сделать? Категорическая боязнь Молдовы участия приднестровцев в электоральных процессах данного государства", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.

"И вот сейчас уже спикер парламента Гросу заявляет о том, что приднестровцы – чужие Молдове, приднестровцы – чужой народ. Ну, наверное, где-то он и прав. Мы реально чужие. Оценивая вышеизложенное, почему мы чужие: потому что у нас разные герои, разные ценности и разные истории. Так получается. Не говоря уже о языках, традициях и национальной принадлежности", - подытожил Красносельский.