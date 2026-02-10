Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Молдавские политики боятся жителей Приднестровья и называют их чужими, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Возьмем выборы последние в Молдове – и президента, и в парламент. Особенно в парламент. Что мы наблюдали? За неделю до выборов все мосты перекрыты якобы на ремонт, то есть логистика перекрыта. В день выборов они все "минируются", якобы минируются, естественно. Также "минируются" избирательные участки, якобы минируются. Избирательные участки закрываются за 3, 5, 6 часов до окончания выборов", - сказал Красносельский в ходе итоговой коллегии министерства иностранных дел ПМР.
Лидер Приднестровья напомнил, что во время выборов в парламент Молдавии 28 сентября на ряде избирательных участков для жителей Приднестровья пропадали бюллетени. По его словам, приднестровское население просто не допускалось к урнам для голосования.
"Народ приднестровский, который имеет молдавское гражданство. То есть какой мы здесь вывод можем сделать? Категорическая боязнь Молдовы участия приднестровцев в электоральных процессах данного государства", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на недавнее заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что приднестровцы ничего общего не имеют с Молдавией.
"И вот сейчас уже спикер парламента Гросу заявляет о том, что приднестровцы – чужие Молдове, приднестровцы – чужой народ. Ну, наверное, где-то он и прав. Мы реально чужие. Оценивая вышеизложенное, почему мы чужие: потому что у нас разные герои, разные ценности и разные истории. Так получается. Не говоря уже о языках, традициях и национальной принадлежности", - подытожил Красносельский.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов в парламент 28 сентября 2025 года оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.