Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ
Посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что в Москве еще не видели информацию о реальном запуске властями Молдавии процедуры денонсации ключевых соглашений РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ
Озеров: сообщений о запуске Молдавией процедуры выхода из СНГ не было