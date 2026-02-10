Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ - РИА Новости, 10.02.2026
16:49 10.02.2026
Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ
Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ
в мире
молдавия, россия, кишинев, михай попшой, олег озеров, снг, содружество , в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Михай Попшой, Олег Озеров, СНГ, Содружество , В мире
Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ

Озеров: сообщений о запуске Молдавией процедуры выхода из СНГ не было

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что в Москве еще не видели информацию о реальном запуске властями Молдавии процедуры денонсации ключевых соглашений о вхождении страны в СНГ.
"(Глава МИД страны Михаил - ред.) Попшой действительно заявил о запуске процесса денонсации трех основополагающих договоров. Это соглашение о создании Содружества, устав и Алма-Атинская декларация, но мы пока не видели сообщений о том, что были запущены соответствующие юридические процедуры", - сказал он в интервью "России 24".
В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло
МолдавияРоссияКишиневМихай ПопшойОлег ОзеровСНГСодружествоВ мире
 
 
