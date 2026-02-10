Рейтинг@Mail.ru
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло
10.02.2026
10:44 10.02.2026
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло - РИА Новости, 10.02.2026
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло
Кишинев намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, отказываясь от диалога с властями автономии, заявил депутат, экс-генпрокурор Александр Стояногло. РИА Новости, 10.02.2026
Молдавия намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, заявил Стояногло

Стояногло: Молдавия спровоцировала кризис в Гагаузии отказом от диалога

Алекcандр Стояногло. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Кишинев намеренно усиливает напряженность в Гагаузии, отказываясь от диалога с властями автономии, заявил депутат, экс-генпрокурор Александр Стояногло.
"Кризис в Гагаузии - прямое следствие отсутствия диалога со стороны центра. Кишинев не занялся стабилизацией, а усилил напряженность, заменив разговоры ярлыками. Это опасно: Гагаузия - часть Молдавии, а ее жители - граждане страны, а не удобная мишень. Отмена выборов и давление через административные и судебные механизмы - манипуляция", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
28 января, 13:48
Он отметил, что вместо честной политической конкуренции правящая партия имитирует борьбу с электоральной коррупцией, сводя ее к борьбе с бабушками. Тысячи людей в Гагаузии были наказаны формально , многие - даже не участвуя в выборах, ради отчета и запугивания.
"Выход - диалог и интеграция: инфраструктура, региональные программы, внятная языковая политика. За 35 лет в Гагаузии не создано условий для изучения румынского и гагаузского языков. Без политической воли и ресурсов интеграции не будет", - подчеркивает депутат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор
20 января, 16:49
 
ГагаузияКишиневМолдавияАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
