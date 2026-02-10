В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви

КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Главное управление полиции МВД Молдавии сообщило о задержании шести человек, включая главу села Деренеу и адвоката настоятеля храма, который решением молдавских властей был передан от Молдавской православной церкви к Румынской.

Ранее во вторник вечером жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение.

"Около 150 человек, возглавляемых священниками Молдавской Митрополии и главой населённого пункта, прорвали полицейский кордон и силой вошли в церковь в селе Деренеу Каларашского района. Задержаны шесть человек, включая самого главу сельской администрации, настоятеля храма и его адвоката на 72 часа", – заявили в полиции. В Управлении отметили, что лица были задержаны офицерами Национального инспектората расследований, Инспектората общественной безопасности и спецназа "Fulger"("Молния") на фоне инцидента у церкви.

Правоохранительные органы уточнили, что по факту прорыва кордона и действий в отношении полицейских заведены дела по статьям о неподчинении законным требованиям и об оскорблении сотрудников полиции, материалы направят прокурорам для дальнейших решений.

Группа прихожан вместе с епископом Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18-го века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви , несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем Александру Попа вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Местные власти установили у входа в храм полицейский кордон.