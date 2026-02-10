Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moldavija-2073539760.html
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви - РИА Новости, 10.02.2026
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви
Главное управление полиции МВД Молдавии сообщило о задержании шести человек, включая главу села Деренеу и адвоката настоятеля храма, который решением молдавских РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:34:00+03:00
2026-02-10T23:34:00+03:00
в мире
молдавия
александр попов (плавание)
румынская православная церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, александр попов (плавание), румынская православная церковь, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Александр Попов (плавание), Румынская православная церковь, Русская православная церковь
В Молдавии сообщили о шести задержанных после прорыва кордона у церкви

Полиция Молдавии сообщила о шести задержанных после прорыва кордона у церкви

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Главное управление полиции МВД Молдавии сообщило о задержании шести человек, включая главу села Деренеу и адвоката настоятеля храма, который решением молдавских властей был передан от Молдавской православной церкви к Румынской.
Ранее во вторник вечером жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение.
"Около 150 человек, возглавляемых священниками Молдавской Митрополии и главой населённого пункта, прорвали полицейский кордон и силой вошли в церковь в селе Деренеу Каларашского района. Задержаны шесть человек, включая самого главу сельской администрации, настоятеля храма и его адвоката на 72 часа", – заявили в полиции. В Управлении отметили, что лица были задержаны офицерами Национального инспектората расследований, Инспектората общественной безопасности и спецназа "Fulger"("Молния") на фоне инцидента у церкви.
Правоохранительные органы уточнили, что по факту прорыва кордона и действий в отношении полицейских заведены дела по статьям о неподчинении законным требованиям и об оскорблении сотрудников полиции, материалы направят прокурорам для дальнейших решений.
Группа прихожан вместе с епископом Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18-го века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем Александру Попа вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Местные власти установили у входа в храм полицейский кордон.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10–20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Архиепископ Маркелл обвинил Румынию в попытках захвата храмов в Молдавии
29 июня 2025, 22:29
 
В миреМолдавияАлександр Попов (плавание)Румынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала