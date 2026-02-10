https://ria.ru/20260210/miroshnik-2073388036.html
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не могло преследовать никакую цель, кроме... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:50:00+03:00
2026-02-10T10:50:00+03:00
2026-02-10T11:34:00+03:00
россия
украина
москва
родион мирошник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
https://ria.ru/20260210/serebritskaya-2073382559.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, родион мирошник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Украина, Москва, Родион Мирошник, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Мирошник: покушение на Алексеева направлено на срыв переговоров по Украине
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не могло преследовать никакую цель, кроме срыва переговоров по мирному урегулированию на Украине, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В данный момент непосредственной необходимости, кроме попыток сорвать переговоры или повлиять на настроения, в покушении на генерала Алексеева не было. То есть это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали прекрасно те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и (Владимира) Зеленского, и его боевиков, выполняющих конкретную миссию", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в лифтовом холле жилого дома в Москве
, военачальника госпитализировали. Позже ФСБ России
сообщила, что исполнителя покушения, прибывшего в российскую столицу по заданию спецслужб Украины
для совершения теракта, Любомира Корбу, задержали в Дубае
и передали российской стороне.