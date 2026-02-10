Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева

"В данный момент непосредственной необходимости, кроме попыток сорвать переговоры или повлиять на настроения, в покушении на генерала Алексеева не было. То есть это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали прекрасно те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и (Владимира) Зеленского, и его боевиков, выполняющих конкретную миссию", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".