Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
10:50 10.02.2026 (обновлено: 11:34 10.02.2026)
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
россия
украина
москва
родион мирошник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия, украина, москва, родион мирошник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Украина, Москва, Родион Мирошник, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева

Мирошник: покушение на Алексеева направлено на срыв переговоров по Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не могло преследовать никакую цель, кроме срыва переговоров по мирному урегулированию на Украине, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В данный момент непосредственной необходимости, кроме попыток сорвать переговоры или повлиять на настроения, в покушении на генерала Алексеева не было. То есть это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали прекрасно те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и (Владимира) Зеленского, и его боевиков, выполняющих конкретную миссию", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в лифтовом холле жилого дома в Москве, военачальника госпитализировали. Позже ФСБ России сообщила, что исполнителя покушения, прибывшего в российскую столицу по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали российской стороне.
Пособница покушения на Алексеева Зинаида Серебрицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева
РоссияУкраинаМоскваРодион МирошникФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
