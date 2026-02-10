Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ в отношении находящихся в плену российских военнослужащих, его опубликуют в ближайшее время.

"Это все мы излагаем в своем докладе, который доподлинно проверен и верифицирован. И мы передадим его тем, кто готов слышать. То, что там творится, является полным беспределом, абсолютным военным преступлением, за которое украинской стороне нужно будет обязательно отвечать как персонально, так и как государству", - отметил посол.