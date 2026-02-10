Рейтинг@Mail.ru
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 10.02.2026
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ в отношении находящихся в плену российских военнослужащих, его опубликуют в ближайшее время.
"Мы подготовили к выпуску второй доклад, который связан с секретными тюрьмами, истязаниями и издевательствами над нашими военнопленными. Там есть показания наших военных, как украинская сторона, например, в отдельных местах специально травит собаками. Люди показывали искусанные руки и рассказывали, что некоторые просто не дожили, потому что отдельных загрызли собаки", - сказал Мирошник.
Он добавил, что в докладе также содержатся факты о применении ВСУ запрещенных медицинских препаратов, непредоставлении медицинской помощи российским военным, использовании всевозможных механизмов истязаний и пыток.
"Это все мы излагаем в своем докладе, который доподлинно проверен и верифицирован. И мы передадим его тем, кто готов слышать. То, что там творится, является полным беспределом, абсолютным военным преступлением, за которое украинской стороне нужно будет обязательно отвечать как персонально, так и как государству", - отметил посол.
Мирошник подчеркнул, что доклад будет опубликован в ближайшее время, и его передадут российским дипломатам в международных организациях и посольствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
