Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:12:00+03:00
2026-02-10T08:12:00+03:00
2026-02-10T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
Мирошник анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости анонсировал выпуск второго доклада о пытках ВСУ в отношении находящихся в плену российских военнослужащих, его опубликуют в ближайшее время.
"Мы подготовили к выпуску второй доклад, который связан с секретными тюрьмами, истязаниями и издевательствами над нашими военнопленными. Там есть показания наших военных, как украинская сторона, например, в отдельных местах специально травит собаками. Люди показывали искусанные руки и рассказывали, что некоторые просто не дожили, потому что отдельных загрызли собаки", - сказал Мирошник
.
Он добавил, что в докладе также содержатся факты о применении ВСУ
запрещенных медицинских препаратов, непредоставлении медицинской помощи российским военным, использовании всевозможных механизмов истязаний и пыток.
"Это все мы излагаем в своем докладе, который доподлинно проверен и верифицирован. И мы передадим его тем, кто готов слышать. То, что там творится, является полным беспределом, абсолютным военным преступлением, за которое украинской стороне нужно будет обязательно отвечать как персонально, так и как государству", - отметил посол.
Мирошник подчеркнул, что доклад будет опубликован в ближайшее время, и его передадут российским дипломатам в международных организациях и посольствах.