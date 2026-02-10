Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 10.02.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник
От атак ВСУ за неделю 2-8 февраля погибли 14 мирных граждан России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 10.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю 2-8 февраля погибли 14 мирных граждан России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2554 боеприпасов, добавил он.
"Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 92 мирных жителя, что составило порядка 72% от общего числа пострадавших", - отметил посол.
По данным Мирошника, ВСУ усилили интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в нескольких регионах, в частности в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях и других. "От перебоев в энергоснабжении, вызванных атаками ВСУ, пострадало не менее 900 тысяч мирных жителей в вышеуказанных регионах России", - подчеркнул он.
По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 700 боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа, заключил посол.
