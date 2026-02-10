Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/minobrnauki-2073373543.html
Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов
Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов - РИА Новости, 10.02.2026
Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов
Минобрнауки РФ провело оперативное совещание по антитеррористической защищенности вузов, приоритетное внимание было уделено безопасности иностранных студентов,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:57:00+03:00
2026-02-10T09:57:00+03:00
россия
уфа
индия
ирина волк
константин могилевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072925119.html
россия
уфа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, уфа, индия, ирина волк, константин могилевский
Россия, Уфа, Индия, Ирина Волк, Константин Могилевский
Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов

Минобрнауки провело совещание по безопасности студентов после инцидента в Уфе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ провело оперативное совещание по антитеррористической защищенности вузов, приоритетное внимание было уделено безопасности иностранных студентов, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.
"В Минобрнауки России состоялось оперативное совещание по антитеррористической защищенности, на котором приоритетное внимание было уделено обеспечению безопасности иностранных студентов", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на совещании призвал руководство вузов извлечь опыт из происшествия в Башкирском государственном медицинском университете и обеспечить неукоснительное соблюдение требований антитеррористической защищенности на территории общежитий и университетских городков.
Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе
7 февраля, 19:10
 
РоссияУфаИндияИрина ВолкКонстантин Могилевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала