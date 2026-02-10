Минобрнауки провело совещание по безопасности иностранных студентов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ провело оперативное совещание по антитеррористической защищенности вузов, приоритетное внимание было уделено безопасности иностранных студентов, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.
"В Минобрнауки России состоялось оперативное совещание по антитеррористической защищенности, на котором приоритетное внимание было уделено обеспечению безопасности иностранных студентов", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на совещании призвал руководство вузов извлечь опыт из происшествия в Башкирском государственном медицинском университете и обеспечить неукоснительное соблюдение требований антитеррористической защищенности на территории общежитий и университетских городков.