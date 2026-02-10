Рейтинг@Mail.ru
18:34 10.02.2026
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
Россия, Германия, Молдавия, Генеральная прокуратура РФ
Минюст расширил список нежелательных в России организаций

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, немецкие "Федеральный союз русскоязычных родителей"* и "Германскую службу академических обменов"*, а также литовскую "Хроники.медиа"* и RISE Moldova* из Молдавии, сообщается на сайте ведомства.
"Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* ("Федеральный союз русскоязычных родителей"), ФРГ... Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.* (DAAD, "Германская служба академических обменов"), ФРГ", - говорится в перечне.
Также в список вошли литовская организация "Хроники.медиа"* и RISE Moldova* (Ассоциация репортеров-расследователей и редакционной безопасности) из Молдавии.
Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации "Федеральный союз русскоязычных родителей" нежелательной на территории России. Отмечалось, что ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, организация финансируется правительством Германии, открыто выступает против так называемого вторжения России на Украину, агитирует за предоставление дальнейшей военной поддержки Киеву и реализует проекты по дискредитации руководства РФ. Также организация оказывает информационную поддержку встречам ЛГБТ**-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено).
* Организация внесена в перечень нежелательных в России
**Движение признано в России экстремистским и запрещено
Россия, Германия, Молдавия, Генеральная прокуратура РФ
 
 
