Глава МО Японии выступил за референдум по изменению конституции

"В (Либерально-демократической) партии противников изменения конституции нет. Как можно быстрее нужно предоставить народу шанс проведения референдума.… И те, кто согласен с изменением конституции, и те, кто против, могут выразить свое мнение. Когда будет создана обстановка для проведения процедуры, нужно скорее двигаться для ее реализации", - сказал министр.