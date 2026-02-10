https://ria.ru/20260210/ministr-2073359176.html
Глава МО Японии выступил за референдум по изменению конституции
Глава МО Японии выступил за референдум по изменению конституции - РИА Новости, 10.02.2026
Глава МО Японии выступил за референдум по изменению конституции
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции во вторник высказался за скорейшее создание условий для проведения референдума об изменении... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
япония
ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции во вторник высказался за скорейшее создание условий для проведения референдума об изменении конституции.
"В (Либерально-демократической) партии противников изменения конституции нет. Как можно быстрее нужно предоставить народу шанс проведения референдума.… И те, кто согласен с изменением конституции, и те, кто против, могут выразить свое мнение. Когда будет создана обстановка для проведения процедуры, нужно скорее двигаться для ее реализации", - сказал министр.
Для внесения поправок в конституцию необходимо получить две трети голосов депутатов парламента и большинство на референдуме. По итогам прошедших в воскресенье выборов ЛДП выступающая за внесение ряда поправок в конституцию, получила более двух третей голосов в ключевой нижней палате. В верхней палате у нее менее половины мест.